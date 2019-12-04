أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 1 توتنهام | الدوري الإنجليزي

حسم مانشستر يونايتد، مواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وأحرز اللاعب ماركوس راشفورد الهدف الأول للشياطين الحمر، في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية ورائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك جازانيجا حارس السبيرز، معلنة عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.





فيما عادل ديلي آلي النتيجة للسبيرز في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.





قبل أنيضيف راشفورد الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 49 من ضربة جزاء، حيث سدد الكرة ببراعة على يسار جازانيجا حارس مرمى السبيرز.





وبهذا الفوز المستحق لليونايتد، ارتفع رصيده إلي النقطة 21 حيث ضعته في المركز السادس، بينما توقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند النقطة 20 في المركز الثامن.











