نور محمود يُعلن عن بدء تصويره لمسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"

أعلن الفنان نور محمود، عن مشاركته في مسلسل " كل أسبوع يوم جمعة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث كتب نور منشورًا قال فيه :" بسم الله، كل أسبوع يوم جمعة، منة شلبي، آسر ياسين، محمد شاكر خضير، اللهم اسألك النجاح والتوفيق والقبول"، وانهالت عليه التعليقات من قبل مُحبيه معربين عن سعادتهم بمشاركته في ذلك المسلسل.





مشاركة نور محمود في فيلم" الممر"



والجدير بالذكر أنَّ نور شارك مؤخرًا في فيلم " الممر"، ودارت أحداث الفيلم عن الفترة مابين نكسة 67 وحرب الاستنزاف، وتم عرض الفيلم مؤخرًا على القنوات الفضائية في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والفيلم بطولة أحمد عز، هند صبرى، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج، ومجموعة مميزة من ضيوف الشرف وهم حجاج عبد العظيم، انعام سالوسة، هند صبري، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة.

