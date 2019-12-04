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كشف حساب مورينيو مع توتنهام بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:40 م
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مورينيو
مورينيو
عبد الرحمن السيد
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تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام هوتسبير، الهزيمة الأولى له ضدد فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في زيارته الأولى كغريم على أرضية ملعب أولد ترافورد.

بدأ جوزيه مورينيو مباراته ضد مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: جازانيجا.
خط الدفاع: أورييه، سانشيز، ألدرفيريلد، فيرتونخين.
خط الوسط الدفاعي: هاري وينكس، سيسوكو.
خط الوسط الهجومي: لوكاس مورا، ديلي ألي، سون هيونج مين.
خط الهجوم: هاري كين.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لتوتنهام تحت قيادة مورينيو، حيث قاد مورينيو السبيرز في 4 مباريات من ضمنهم منشستر يونايتد فاز في 3 وخسرة واحدة أمام اليونايتد مساء اليوم.

تعرض توتنهام لصدمة مبكرة بتلقيه الهدف الأول مبكرًا، بعدما أطلق الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تصويبة صاروخية لم يدرك جازانيجا، حارس السبيرز، كيفية التعامل معها، ليتقدم الشياطين الحمر بأولى الأهداف في الدقيقة السادسة من اللقاء.

واصل مانشستر يونايتد صحوته أمام مدربه السابق واستطاع الاستحواذ على الكرة طولًا وعرضًا إلى أن ديلي ألي أكد على تألقه تحت قيادة مورينيو واستطاع هز شباك ديفيد دي خيا، حارس الشياطين، بكرة فردية راوغ من خلالها دفاعات مانشستر، معلنًا هدف التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح لأصحاب الأرض والضيافة إلا أن التعادل حكم النتيجة.

بدأ شياطين مانشستر يونايتد الشوط الثاني بنفس الضغط الذي نفذه خلال الشوط الأول، لينجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 49 من عمر المباراة، لينجح في تسجيلها المتألق راشفورد بنجاح، ليعيد التقدم من جديد لرفاق أولي جونار سولشاير، المدير الفني الحالي لليونايتد.

انتقل الاستحواذ إلى صفوف السبيرز خلال مجريات الشوط الثاني، والذي وصل إلى 54% وبعدد تمريرات وصل إلى 499 تمريرة بالتمام والكمال، وصلت خلالها دقة التمرير لنجوم السبيرز إلى 76% في محاولة من كتيبة مورينو للعودة من جديد إلى نقطة التعادل، حيث نفذ الفريق 8 تسديدات على مرمى مانشستر يونايتد، كان من بينها 5 تسديدات بين القائمين والعارضة، إلا أن دي خيا واصل تألقه وزاد عن مرماه ببراعة، بالإضافة إلى حصول الفريق اللندني على 3 ضربات ركنية إلا أنه فشل في استغلالها، فيما ارتكب لاعبي توتنهام 9 أخطاء كاملة ضد مانشستر يونايتد، حصل خلالهم هاري وينكس، المحور الدفاعي للسبيرز، على كارت أصفر ’’إنذار’’.

حاول ’’سبيشيال وان’’ زيادة المد الهجومي لفريقه بعدما قرر الدفع بالثلاثي جيوفاني لو سيلسو، كريستيان إريكسن، تانجي ندومبيلي، بدلًا من الثلاثي سيسوكو، هاري وينكس، لوكاس مورا، إلا أن دفاعات مانشستر يونايتد نجحت في الصمود أمام هجوم مورينيو ورفاقه، ليخرج اللقاء بتفوق أصحاب الأرض والضيافة بهدفين مقابل هدف، ويعلن مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى لمدربه السابق جوزيه مورينيو، خلال قيادته حديثة العهد مع توتنهام هوتسبير.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق توتنهام في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ويبتعد الفريقين عن فريق ليفربول متصدر ترتيب جدول الترتيب برصيد 40 نقطة والذي يواجه فريق إيفرتون أيضاً في إطار نفس الجولة حاليا.
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