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أحمد موسى : برنامج " على مسئوليتي " يرحب بالإعلامي نشأت الديهي فى أي وقت

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، دعمه للإعلامي نشأت الديهي عقب إعلان إدارة قناة TeN عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن غياب نشأت الديهي عن الإعلام سيحدث فراغا، موجها حديثه له قائلًا: " برنامج " على مسئوليتي " يرحب بالإعلامي نشأت الديهي فى أي وقت".

وأضاف أن "الديهي" يواجه بكل قوة الطابور الخامس والخونة، متابًعا: "هذا الإعلامي ضمن 4 إعلاميين فقط يحاربون بشراسة أعداء مصر، حيث يقف صلبا ويدافع عن الدولة".

وطالب مالك قناة TeN أن يعيد النظر في هذا القرار، معقبا: "مفيش إعلام بيكسب.. الإعلام رسالة محددة وهذا ما يقوم به الإعلامي عمرو عبدالحميد، والإعلامي نشأت الديهي في قناة TeN".

وكانت إدارة قناة TeN أعلنت، في وقت سابق، عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة.

وقالت: "يأتي هذا القرار الصعب انطلاقًا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقًا لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.
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