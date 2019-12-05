أسعار الذهب اليوم الخميس 5/12/2019.. والمعدن الأصفر يقلص مكاسبه خلال التعاملات
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
755 إلى 758
|
عيار 22
|
692 إلى 695
|
عيار 21
|
661 إلى 663
|
عيار 18
|
567 إلى 568
|
عيار 14
|
441 إلى 442
|
عيار 12
|
378 إلى 379
|
الاونصة
|
23.494 إلى 23.565
|
الجنيه الذهب
|
5,288 إلى 5,304
|
الكيلو
|
755.429 إلى 757.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
764.70جنيه
|
47.44 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
700.98جنيه
|
43.49 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
669.13جنيه
|
41.51 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
573.53جنيه
|
35.58 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
446.08جنيه
|
27.68 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
382.35جنيه
|
23.72 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
286.76جنيه
|
17.79 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,782 جنيه
|
1,476 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,353 جنيه
|
332.11 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
764,697 جنيه
|
47,444 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
4 ديسمبر
|
764.70
|
669.13
|
573.53
|
446.08
|
382.35
|
3 ديسمبر
|
766.01
|
670.27
|
574.52
|
446.84
|
383.00
|
2 ديسمبر
|
757.55
|
662.87
|
568.17
|
441.91
|
378.78
|
1 ديسمبر
|
759.42
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
30 نوفمبر
|
759.42
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
29 نوفمبر
|
795.34
|
664.44
|
569.51
|
442.95
|
379.71
|
28 نوفمبر
|
754.87
|
660.52
|
566.16
|
440.34
|
377.43
|
27 نوفمبر
|
754.68
|
660.36
|
566.36
|
440.23
|
377.34
|
26 نوفمبر
|
758.09
|
663.34
|
568.58
|
442.22
|
379.04
|
25 نوفمبر
|
755.57
|
661.14
|
566.69
|
440.75
|
377.79