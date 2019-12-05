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أسعار الذهب اليوم الخميس 5/12/2019.. والمعدن الأصفر يقلص مكاسبه خلال التعاملات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
قلصت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل التعاملات اليوم الخميس لتخسر جنيهان،  مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  573.53 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته669.13 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 764.70 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,353 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
ارتفعت اسعار الذهب بنحو 8 جنيهات فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   573.53 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر669.13 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر764.70جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,353 جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

755 إلى 758

عيار 22 

692 إلى 695

عيار 21

661 إلى 663

عيار 18

567 إلى 568

عيار 14

441 إلى 442

عيار 12

378 إلى 379

الاونصة

23.494 إلى 23.565

الجنيه الذهب

5,288 إلى 5,304

الكيلو

755.429 إلى 757.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 764.70جنيه      

 47.44 $

سعر الذهب عيار 22

 700.98جنيه

 43.49 $

اسعار الذهب عيار 21

669.13جنيه       

41.51 $

اسعار الذهب عيار 18

 573.53جنيه

35.58 $

سعر الذهب عيار 14

446.08جنيه

27.68 $

سعر الذهب عيار 12

382.35جنيه

23.72 $

سعر الذهب عيار 9

286.76جنيه

17.79 $

اسعار أوقية الذهب

23,782 جنيه

1,476 $

اسعار جنيه الذهب

5,353 جنيه

332.11 $

اسعار كيلو الذهب

764,697 جنيه

47,444 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

4 ديسمبر

764.70

669.13

573.53

446.08

382.35

3 ديسمبر

766.01

670.27

574.52

446.84

383.00

2 ديسمبر

757.55

662.87

568.17

441.91

378.78

1 ديسمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

30 نوفمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

29 نوفمبر

795.34

664.44

569.51

442.95

379.71

28 نوفمبر

754.87

660.52

566.16

440.34

377.43

27 نوفمبر

754.68

660.36

566.36

440.23

377.34

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79



أسعار الذهب عالميًا:
هبطت أسعار الذهب ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1480.20 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1474.20 دولار للأوقية.


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