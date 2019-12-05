رئيس جامعة سوهاج يكشف كواليس مسرحة "الاسم الثلاثي" لمنهاضة العنف ضد المرأة



كشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، كواليس فكرة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال مسرحية "الاسم الثلاثي"، قائلًا إلى أنهم لديهم وحدة منهاضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتقوم بعدد من المبادرات والأنشطة العديدة للتوعية بدور المرأة، ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.



وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الأربعاء، أنه في إطار احتفالية مناهضة العنف ضد المرأة قاموا بعمل مسرحية "الاسم الثلاثي"، لافتًا إلى أن المسرحية من فكرة الطلاب، مؤكدًا أنها كانت أكثر من رائعة.



وتابع أن الطلاب أوضحوا كيف يكون المجتمع ضد المرأة بطريقة درامية كوميدية رائعة، والتي أثرت في اتجاهات الطلاب أنفسهم ضد المرأة.

