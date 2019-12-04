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«كورة لايف» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر «قناة مفتوحة» بدون تقطيع رابط ماتش العراق iraq vs bahrain live free

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:36 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم مجانا بدون تقطيع في نصف نهائي كاس الخليج العربي (خليجي 24) مباشرة في نقل حي .

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني الخميس في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين والتي تستضيفها قطر حتى الثامن من الشهر الحالي.

وأبرز ما يميز قمة العراق متصدر المجموعة الأولى والبحرين الذي اقتنص بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية أنها مواجهة أصبحت متجددة بمعنى الكلمة، فقد التقى المنتخبان ثلاث مرات عام 2019.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 وانتهت بفوز البحرين وتتويجه باللقب، فيما كان اللقاءين الآخرين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 في الصين، وتعادل المنتخبان في المباراتين ذهاباً في البحرين (1-1) وإياباً في العراق بدون أهداف. 

ويسعى المنتخب العراقي إلى أن يتوج مشاركته في خليجي 24 بالتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1988، في حين لم يحرز البحرين اللقب إطلاقاً.

العراق برز بشكل جيد في خليجي 24 وحقق الانتصار على قطر والامارات وتعادل بعشرة لاعبين مع اليمن من دون اهداف، في حين تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على الكويت 4-2 وبفارق الأهداف عن المنتخب العُماني حامل اللقب الذي ودع البطولة.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فقد تواجه المنتخبان في 24 مباراة سابقة فاز العراق 12 مرة مقابل 4 انتصارات للبحرين وتعادل المنتخبان 8 مرات.

وأحرز المنتخب البحريني في شباك العراق 22 هدفاً مقابل 43 هدفاً سجله العراق في الشباك البحرينية.

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