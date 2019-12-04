صفحات التواصل الإجتماعي للفنانين أحيانُا ساحات شجار



أشرسهم أحمد فهمي





ولم تكن تلك المرة الأولى التي يرد فيها أحمد فهمي، بتلك الأسلوب على المتابعين، فحتى قبل زواجه من هنا الزاهد عندما كان يعلق لها المتابعين وأنهم يرون أن اختيارها لاحمد فهمي غير موفق كانت تنهال عليهم الشتائم.



ولاشك أن أسلوب بعض المتابعين من الجمهور يكون غير لائق ومستفز لكن بالطبع مكانة الفنان خصوصا النجم الذي يمثل قدوة للبعض خاصة المراهقين لا تسمح له بالتدنى بالرد لحد السباب الفج.



ريهام سعيد تصف متابعة بالرزالة



علقت ريهام سعيد، على قيام الفنان محمود العسيلي، بإحراج أحد جمهوره في حفلة له بأسلوب منفر، حيث طلب منه أحد الجمهور إلتقاط صورة معه فرضت ورد عليه أمام كل الجمهور بطريقة مهينة، مما لاقى ردود أفعال مستنكرة لتصرف العسيلي من جانب الجمهور وحتى الصفوة في المجتمع.





وانتقدته الإعلامية والممثلة ريهام سعيد، ونشرت صورة على إنستجرام لتامر حسني وهو يتعامل بلطف شديد مع جمهوره، وطلبت من العسيلى أن يتعلم منه أصول التعامل، فردت عليها متابعة انها شفت من مرضها لتعود للحديث على الناس وقالت لها خليكى فى حالك وارحمي نفسك.

فردت ريهام أنها لن تترك حق الشخص الذي أهين في الحفلة أمام الجميع، وقالت للمتابعة ارحميني من رزالتك وقلة ادبك وما تعمليش فولو ليه.



انجى وجدان ترد في العام على رسالة في الخاص



تعرضت الفنانة انجى وجدان للتنمر في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة بسبب وزنها، ولعل أشهرها رسالة أرسلتها لها متابعة تسبها فيها بسبب مهاجمتها للإعلامية ريهام سعيد بعد حلقتها عن السمنة .

فوصل"وجدان" رسالة على حسابها على الفيسبوك تعنفها على مهاجمتها لريهام سعيد وتصفها بالفيل ونها تخينة والله يكون فى عون زوجها فما كان من" انجي" سوى أن وضعت الرسالة على العام وردت عليها أمام جمهورها ووصفت صاحبة الرسالة" بالانواع اللي بتتحدف عليها".



عتاب متابعة لأحمد السعدني



نشر أحمد السعدني صورة له وجاءت تعليقات معجبة بالصور لكن وسط تلك التعليقات جاء تعليق يلوم السعدني بشدة من سيدة، تروى السيدة انها وطفلتيها شاهدوا د" السعدني"فى النادي وطلبوا منه التقاط صورة معه لكنه تجاهل ذلك مما جعل طفلتها الصغيرة تبكي لأنها تحبه.

جاء رد احمد السعدني دبلوماسي ومنذ حيث أوضح لها أنه اتصورت مع الجميع و قد يكون حدث ذلك دون قصد منه وطلب منها أن تبوسهم بالنيابة عنه وذكر يوم تواجده بالنادي إذا رغبوا فى مقابلته.



رحلة مصطفى خاطر بعد طلقة حظ



قدم مصطفى خاطر في رمضان الماضي مسلسل طلقة حظ وبعدها سافر رحلة مع أسرته خارج البلاد، وشارك صورة له خلال الرحلة على صفحته على" الإنستجرام" .



وجاءت له كثير من التعليقات منهم تعليق يصف مسلسله طلقة حظ بالفاشل مما جعل خاطر يرد متسائل لما يتابع المسلسل اذا كان فاشل،وتدخل متابعون آخرون الى جانب "خاطر".



فرد صاحب التعليق أنه كان يقصد المزاح لكن خاطر رد عليه مستنكرا"هو ده كده هزار"، وعلى نفس الصورة جاءه تعليق يصفه بثقل الدم فرد خاطر بسؤال لصاحب التعليق لماذا يتابعه وأكمل" اكيد دمك يلطش".



نيكول سابا لساويرس"نكتة بايخة"



عرف عن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه له اهتمامات فنية وسياسية، وخلال التظاهرات في لبنان كتب تغريدة على موقع التدوين المصغر" تويتر" قائلا نكتة اليوم أنه كان يشاهد مظاهرات لبنان وعندما دخلت زوجته حول التلفزيون على حرب اليمن.



علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على تغريدة ساويرس بغضب قائلة إنه خلال المظاهرات في مصر لم يطلق أحد من اللبنانيين النكات عليها وان تغريدته استخفاف بإحساس الشعب اللبناني وأنها نكتة بايخة.



لم يصمت ساويرس على تعليق"سابا" بل رد عليها اننا كمصريين نحب النكت حتى على أنفسنا ومعروفين بخفة الدم، وهذا لا يعني أنه غير متعاطف مع معاناة أيا من الشعوب العربية واستطرد"ماتاخديش بنط على حسابي".



سما المصري خناقة في كل منشور



يعرف الجميع أن الفيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بسما المصرى دائما مثيرة للجدل، ودائما تكون عليها تعليقات سباب بين المتابعين وسما، ووصل الأمر أن قامت سما بتصوير فيديو تشتم فيه المتابعين الذين يشتموها فى التعليقات.



أصبحنا على بعد أيام من استقبال عام جديد هو عام ٢٠٢٠، ومن الطبيعي أن العام الجديد يخبىء العديد من الأحداث للوسط الفني والفنانين، ولكن ياترى هل سيكون بنفس صخب عام ٢٠١٩ الذي شهد العديد من الأحداث خصوصًا فى نهاياته، ولعل اعتماد الفنانين بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وأولها موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، جعل من هذا المواقع طريقة لمعرفة اخبارهم ومرآة تعكس شخصياتهم بل واحيانا ساحة للعراك واليكم ابرز خلافات حدثت بين النجوم والجمهور فى ساحات التواصل الاجتماعي فى عام ٢٠١٩.عرف عن الفنان أحمد فهمي عصبيته وردوده اللاذعة على مضايقات المتابعين التي تصل لحد الشتيمة والألفاظ الخارجة، فبعد زفافه على الفنانة هنا الزاهد نشر شقيقة الفنان كريم فهمى على حسابه على إنستجرام صورة من الفرح تظهر فيها أسرته وقد تم اخفاء وجة أطفاله بملصقات.فعلق إحدى المتابعات مستنكرة اخفاء الوجوه في الصورة ووصفت الاطفال بأن شعرهم مثل سلك المواعين ولن يحسدهم أحد، فما كان من أحمد فهمى إلا أن سبها في التعليقات بلفظ نابي غير لائق، مما أثار استياء أفراد الجمهور الذين شهدوا الواقعة.