مانشستر يونايتد يُكرم ضيافة توتنهام بقيادة مورينيو ويكبده الهزيمة الأولى

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير :-

وسجل ماركوس راشفورد هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في اللقاء، بينما تعادل ديلي آلي لفريق توتنهام هوتسبير، واحرز راشفورد مرة أخرى هدف فوز اليونايتد عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.





وتلقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمته الاولى مع فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الأولدترافورد، حيث كان قد حقق الفوز في الثلاث مباريات الماضية بعد توليه تدريب فريق السبيرز، ولم ينجح مورينيو حتى الآن في الحفاظ على نظافة شباكه بجميع المباريات.





ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق توتنهام في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ويبتعد الفريقين عن فريق ليفربول متصدر ترتيب جدول الترتيب برصيد 40 نقطة والذي يواجه فريق إيفرتون أيضاً في إطار نفس الجولة حاليا.





ويعد فريق ليستر سيتي هو مفاجأة البريميرليج حتى الآن حيث يحتل في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.



