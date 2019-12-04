«يلا شووت» saudi arabia مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السعودية match qatar

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الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر kora
مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر kora
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مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot live كورة اون لاين بث مباشر متابعة مباراة السعودية وقطر نقل حي ومباشر اليوم في نصف نهائي خليجي 24 كأس الخليج العربي.

بدا مدرب منتخب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز في غاية الواقعية ضمن المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة السعودية غداً الخميس لحساب نصف نهائي خليجي 24.

وأكد المدرب الذي قاد العنابي إلى كآسي آسيا 2019، إنه في منتخب قطر يعلمون قوة وأسلوب لعب منافسهم الأخضر: "لديهم قوتهم وأسلوبهم، ,لدينا أيضاً نقوة قوتنا وفلسفتنا، في المحصلة يجب أن نكون في ظروف جيدة ضمن مباراة الغد".

نصف نهائي كأس الخليج - الزمان والمكان
 

وحول جاهزية اللاعبين، واحتمال اللعب بطريقة مغايرة أمام السعودية قال سانشيز: "باستثناء بسام الراوي الذي تعلمون أنه أصيب في المباراة الأولى؛ بقية اللاعبين في حالة جيدة ومستعدون، دائماً ما يريد المدرب كل اللاعبين متاحين لديه، ولكن هذه هي الرياضة، نحن سعداء بالجميع، سنحاول أن نكون أوفياء لأسلوبنا وفلسفتنا".

ورداً على سؤال حول أفضلية المنتخب القطري على نظيره السعودي في المواجهات الأخيرة أجاب مدرب قطر: "تلك الانتصارات كان لها أهمية كبيرة بلا شك، بعض المباريات تبقى في الماضي، الآن نحن في وضعية مختلفة، ستكون مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، الماضي لن يؤثر أبداً على مباراة الغد، سوف يحاولون اللعب بأسلوبهم، ونحن سوف نحاول اللعب بفلسفتنا، والذي سيكون أكثر دقة وتركيزاً سيفوز".

وفيما يتعلق بالكيفية التي عمل عليها الكادر التدريبي لإعادة الللاعبين إلى تركيزهم بعد الانتصار الكبير في مباراة الإمارات السابقة 4-2 قال: "كنا نعرف أن مباراتنا السابقة مهمة جداً لو فزنا سنترشح ولو خسرنا سنخرج، لذلك راينا السعادة والاحتفال، لكن كل شيء كان باحترام وبروح رياضية، من الجيد أن تحتفل وخصوصاً في بلدك، في المباراة السابقة لعبنا أمام فريق منظم لذا كان علينا أن نخلد قيمة هذا الانتصار لدى اللاعبين، لكنهم سيطروا على أنفسهم، وسنحاول التركيز مجدداً".

وأضاف المدرب الإسباني حول صراعه المتوقع مع الفرنسي رينار مدرب السعودية وفيما إذا كانت المباراة صراعاً بين المدرسة الإسبانية ونظيرتها في فرنسا قال: جنسية المدربين لا علاقة لها بأسلوب لعب، نحن نلعب بأسلوب قطري وليس بمدرسة إسبانية، نتمنى الفوز وتمثيل قطر بأمثل ما يمكن".

بدوره قال سعد الشيب حارس العنابي رداً على سؤال حول ما تشكل لديه شخصياً هذه المباراة: "هي مباراة نصف نهائي، لا أكثر، نتمنى أن نخرج منها فائزين".

وأضاف: "صحيح أن المنتخبين لديهم لاعبين كثر من ناديين محددين، ولكن نحن وهم يعمل كل واحد منا كمجموعة، نأمل أن نلعب مباراة قوية تليق بالكرة الخليجية".

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع أن يكرر في مباراة السعودية مثلما كان في مباراة الإمارات، أكد حارس العنابي: "إن الجماهير جزء مهم للغاية من اللعبة، والمباراة السابقة حين دخلنا الملعب لم نر مقعداً فارغاً، نتمنى أن يكونوا بنفس الحضور وأقوى في المباراة القادمة، لأنها مباراة نصف النهائي ويجب أن تظهر بأفضل صورة ممكنة".

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