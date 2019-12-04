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البورصة الأمريكية تتعافي بعد 4 جلسات من التراجع

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد 4 جلسات من التراجع بعد أن أشار تقرير صحفي إلي اقتراب توقيع اتفاق تجاري جزئي بين واشنطن وبكين.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 27649.7 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 3114.3 نقطة.

 وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 8566.6 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.618.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن وبكين البورصة الأمريكية الاتفاق التجاري الجزئي

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