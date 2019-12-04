«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر «قناة مفتوحة» بدون تقطيع رابط ماتش السعودية saudi arabia vs qatar

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تحدث مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار عن تحضيرات فريقه لمواجهة قطر الخميس في نصف نهائي خليجي 24 فأكد أنهم سعداء جداً للترشح إلى المربع الذهبي مشيراً إلى أن مواجهة الأخضر أمام المنتخب القطري بطل آسيا ستكون مباراة صعبة وقوية ومحتدمة من أجل الترشح للنهائي.





وأضاف رونار أنه لا يوجد ضغط محدد وأنهم سعداء جداً للعب البطولة على "هذه الملاعب الرائعة" وبالتأكيد فأن الحضور الجماهيري أضاف كثيراً إلى البطولة ورفع من مستواها، واستطرد المدرب الفرنسي قائلاً: "نحن نعرف أننا نواجه البلد المنظم وأنه بطل آسيا والمرشح الأول، ونحن نعرف تماماً مهارات وقدرات اللاعبين".





وعن مدرب المنتخب القطري فليكس سانشيز، أشاد رونار بالعمل الذي قام به مع المنتخب القطري مؤكداً أنه مثل إشارة ودرس رائع في عالم كرة القدم مفاده أن العمل الدؤوب والمستمر لسنوات طويله يؤتي ثماره وينجح في الغالب.





وعن خطته ونهجه المتوقع في مباراة القادمة أمام الأدعم القطري قال رينار: "إننا نحسن من أداءنا بشكل مستمر ونسير بنسق تصاعدي وهذه أفضل طريقة للذهاب بعيداً"، معترفاً أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب أمام الكويت في البداية ولكن المستوى أخذ في الارتفاع بعد ذلك، خاصة مع قدوم لاعبي الهلال بطل آسيا.





وأضاف رونار: "نعرف تماماً أننا نواجه منتخباً كبيراً وقوياً ولكن المباراة ستكون صعبة على المنتخبين".





وأشار رونار أن المنتخب القطري من وجهة نظره قوي هجومياً، يستطيع تسجيل الأهداف بطرق مختلفة ويتميز بالأسلوب الهجومي إلا أنه في الوقت ذاته يمتلك نقاط ضعف وهو يعرفها جيداً وسيسعى لاستغلالها.



