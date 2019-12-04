Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر «قناة مفتوحة» بدون تقطيع رابط ماتش السعودية saudi arabia vs qatar

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:17 م
Advertisements
مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر
Advertisements
في مواجهة قوية مثيرة نقدم لكم مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بثًا مباشرًا في نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بدون تقطيع في مباراة يتوقع الكثيرون بأن تكون في منتهي القوة والإثارة، المباراة منقولة مجانًا عبر قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورتس.

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر «قناة مفتوحة» بدون تقطيع رابط ماتش السعودية saudi arabia vs qatar live

تحدث مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار عن تحضيرات فريقه لمواجهة قطر الخميس في نصف نهائي خليجي 24 فأكد أنهم سعداء جداً للترشح إلى المربع الذهبي مشيراً إلى أن مواجهة الأخضر أمام المنتخب القطري بطل آسيا ستكون مباراة صعبة وقوية ومحتدمة من أجل الترشح للنهائي.

وأضاف رونار أنه لا يوجد ضغط محدد وأنهم سعداء جداً للعب البطولة على "هذه الملاعب الرائعة" وبالتأكيد فأن الحضور الجماهيري أضاف كثيراً إلى البطولة ورفع من مستواها، واستطرد المدرب الفرنسي قائلاً: "نحن نعرف أننا نواجه البلد المنظم وأنه بطل آسيا والمرشح الأول، ونحن نعرف تماماً مهارات وقدرات اللاعبين".

وعن مدرب المنتخب القطري فليكس سانشيز، أشاد رونار بالعمل الذي قام به مع المنتخب القطري مؤكداً أنه مثل إشارة ودرس رائع في عالم كرة القدم مفاده أن العمل الدؤوب والمستمر لسنوات طويله يؤتي ثماره وينجح في الغالب.

وعن خطته ونهجه المتوقع في مباراة القادمة أمام الأدعم القطري قال رينار: "إننا نحسن من أداءنا بشكل مستمر ونسير بنسق تصاعدي وهذه أفضل طريقة للذهاب بعيداً"، معترفاً أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب أمام الكويت في البداية ولكن المستوى أخذ في الارتفاع بعد ذلك، خاصة مع قدوم لاعبي الهلال بطل آسيا.

وأضاف رونار: "نعرف تماماً أننا نواجه منتخباً كبيراً وقوياً ولكن المباراة ستكون صعبة على المنتخبين".

وأشار رونار أن المنتخب القطري من وجهة نظره قوي هجومياً، يستطيع تسجيل الأهداف بطرق مختلفة ويتميز بالأسلوب الهجومي إلا أنه في الوقت ذاته يمتلك نقاط ضعف وهو يعرفها جيداً وسيسعى لاستغلالها. 

Advertisements

أخبار تهمك

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

منذ ساعة و نصف

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ أقل من ساعتين

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ أقل من ساعتين

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعة و نصف

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

10:27 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status