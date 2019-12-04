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مصطفى الفقي: "السيسي" قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة في مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة، وتحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة، سواء في الأثاث أو السجاد أو الفخار.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يؤدي إلى تقدم الأمم، لافتًا إلى أن قرار المحافظ البنك المركزي بإسقاط فوائد الديون عن أكثر من 5 آلاف مصنع، ستعطي دفعة قوية جدًا للصناعة.

ولفت إلى أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي شملت وضع أسس شكل الدولة، وبناء البنية التحتية، أما الفترة الثانية فتتعلق بالإنسان سواء ثقافته أو بناء الإنسان أو الصناعة.
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