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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر «خليجي 24» شاهد مباراة قطر ضد السعودية نقل حي مباشر Alkass One HD

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر
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يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 الخميس، مواجهة قمة بين قطر صاحبة الضيافة والسعودية على ستاد الجنوب في الوكرة.

وتأهلت السعودية كبطلة للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقطر كوصيفة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضاً، في حين تصدر العراق المجموعة الأولى مع 7 نقاط وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط.

ولا بد من فائز في مباراتي الغد وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء لشوطين إضافيين ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم أيضاً تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري.

أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في كانون الاول/ديسمبر عام 2014 وتحديداً في المباراة النهائية لخليجي 22 وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.

واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل أن يستعيدان توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل إلى المربع الذهبي.

يعول مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف افضل لاعب في آسيا 2019 وحسن الهيدوس ومعهما المعز علي.

ويقول محمد سالم العطوي مدير المنتخب القطري "العنابي جاهز للمباراة ونتمنى أن نحسم الأمر في الوقت الأصلي والتأهل الى المباراة النهائية للبطولة".

وأضاف "لقاء الفريقين مختلف عن لقاءهما الاخير في كأس آسيا خاصة أن خليجي 24 له طابع خاص ومختلف عن اي بطولة. من المؤكد أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض، خاصة وأنهما يعتمدان على لاعبي السد والهلال".

في المقابل، يتطلع الأخضر السعودي إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و 2009 و 2010 و 2014، ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه. وقد أحرز اللقب أعوام 1994- 2002-2003 عندما كانت تلعب البطولة بنظام الدوري من مجموعة واحدة.

ولم يشارك لاعبا الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج في تدريبات المنتخب السعودي أمس بداعي الاصابة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة تفوقه التاريخي على المنتخب القطري حيث سبق للمنتخبين أن تقابلا 38 مرة بحسب موقع الفيفا، في مختلف البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية، فاز الأخضر في 17 مباراة، مقابل 6 انتصارات لقطر، فيما فرض التعادل نفسه على 15 مباراة.
27 هدفاً لقطر، مقابل 52 هدف سعودي.
 

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