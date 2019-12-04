مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

في مفاجأة من العيار الثقيل ، دخل مسوؤلو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع طارق حامد لاعب فريق الزمالك تمهيداً للتعاقد معه في الفترة القادمة.





ودخلت بعض الشخصيات المقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات مع طارق حامد لاعب فريق الزمالك من أجل حس نبضه في فسخ عقده مع القلعة البيضاء والانضمام لفريق الأهلي في الفترة القادمة والحصول على بطاقة دولية مؤقتة وخطف الصفقة من الغريم التلقيدي.





واستغل النادي الأهلي وبعض الشخصيات المقربة من مجلس الخطيب سوء العلاقة بين طارق حامد ومرتضى منصور رئيس النادي الأهلي من أجل حسم الصفقة عن طريق فسخ العقد رسمياً مع الزمالك بسبب عدم حصوله على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من شهر مثلما فعل التونسي حمدي النقاز.





وعلم "الفجر الرياضي" أن وسطاء النادي الأهلي عرضوا على طارق حامد ووكيله ارتداء الفانلة الحمراء والانضمام إلى أعلى فئة في الأهلي بالحصول على 12 مليون جنيه في الموسم ، بالإضافة إلى 3 مليون جنيه كحملة إعلانية ليصل الإجمالي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.





ويضغط وسطاء الأهلي على طارق حامد من أجل فسخ التعاقد مع الزمالك واللعب ببطاقة دولية في الفترة القادمة تمهيدًا لارتداء الفانلة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.



