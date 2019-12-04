Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد طلاب "تجارة عين شمس" ينظم حفلا فنيا لفرق الكورال

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:10 م
Advertisements
الحفل
الحفل
آية حمروشي
Advertisements
نظم إتحاد طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس حفل فنى لفرق الكورال، تحت رعاية ا.د. خالد قدري عميد كلية التجارة، ا.د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحضور ا.د هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د جيهان رجب وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وبإشراف أ.محمد الشرقاوي مدير إدارة رعاية الشباب وأ. إيهاب رفاعى أمين اللجنة الفنية والطالب عبدالله الكاشف رئيس الإتحاد والطالب عمر حسام نائب رئيس الإتحاد وبحضور مجموعة من طلاب الكلية.

وخلال كلمته أكد ا.د خالد قدرى على دعم إدارة الجامعة والكلية الكامل لكافة الأنشطة الطلابية التى تهدف الي تخريج طالب متوازن نفسيا قادر علي الإبداع والعطاء، مشيرا ان التفوق الفنى والأدبى والرياضى لا يقل أهمية عن التفوق العلمى والدراسى فبناء الوطن يحتاج الى الجميع.

وأشاد أ.د خالد قدرى بمستوى الطلاب الفنى ومواهبهم، موضحًا أهمية رعاية المواهب لدى الشباب وإيضًا حرص الجامعة على تنظيم ودعم مختلف أنواع الأنشطة لإتاحة الفرصة للطلاب لممارستها تبعًا لموهبه كل طالب.

وقد قام فريق كورال الكلية بآداء بعض من الأغنيات الفردية والجماعية، حيث أشاد الحضور بمواهب الطلاب وتناغم الأداء لفريق الموسيقى والكورال بالإضافة لدور الجامعة فى إقامة المهرجانات والمسابقات الفنية والمشاركة في المهرجانات الدولية والإقليمية التى تؤدى بدورها لصقل مواهب الطلاب مؤكدين أن جامعة عين شمس دائما ما كانت غنية بالمواهب المتنوعة.

وفى ختام الحفل قام ا.د خالد قدرى والسادة ووكلاء الكليه بتكريم الطلاب فريق الكورال والطالب المثالى والطلاب الفائزين بمسابقة الشطرنج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية التجارة حفل فنى جامعة عين شمس إتحاد طلاب

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. احتفالية بـ"حاسبات عين شمس" لاستقبال الطلاب الجدد

"حقوق وحاسبات" يفوزان بالمركز الأول في ختام "الكورال والمسرح" بـ"عين شمس"

رئيس جامعة عين شمس يستقبل طلاب الملتقى الأول للوافدين

وزير الشباب والرياضة بجامعة عين شمس في لقاء مفتوح مع الطلاب

افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم الخماسية بجامعة عين شمس

فريق "تجارة عين شمس" يحصد المركز الأول في الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

10:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

10:27 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status