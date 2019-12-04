اتحاد طلاب "تجارة عين شمس" ينظم حفلا فنيا لفرق الكورال



وخلال كلمته أكد ا.د خالد قدرى على دعم إدارة الجامعة والكلية الكامل لكافة الأنشطة الطلابية التى تهدف الي تخريج طالب متوازن نفسيا قادر علي الإبداع والعطاء، مشيرا ان التفوق الفنى والأدبى والرياضى لا يقل أهمية عن التفوق العلمى والدراسى فبناء الوطن يحتاج الى الجميع.



وأشاد أ.د خالد قدرى بمستوى الطلاب الفنى ومواهبهم، موضحًا أهمية رعاية المواهب لدى الشباب وإيضًا حرص الجامعة على تنظيم ودعم مختلف أنواع الأنشطة لإتاحة الفرصة للطلاب لممارستها تبعًا لموهبه كل طالب.





وقد قام فريق كورال الكلية بآداء بعض من الأغنيات الفردية والجماعية، حيث أشاد الحضور بمواهب الطلاب وتناغم الأداء لفريق الموسيقى والكورال بالإضافة لدور الجامعة فى إقامة المهرجانات والمسابقات الفنية والمشاركة في المهرجانات الدولية والإقليمية التى تؤدى بدورها لصقل مواهب الطلاب مؤكدين أن جامعة عين شمس دائما ما كانت غنية بالمواهب المتنوعة.



وفى ختام الحفل قام ا.د خالد قدرى والسادة ووكلاء الكليه بتكريم الطلاب فريق الكورال والطالب المثالى والطلاب الفائزين بمسابقة الشطرنج.

نظم إتحاد طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس حفل فنى لفرق الكورال، تحت رعاية ا.د. خالد قدري عميد كلية التجارة، ا.د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحضور ا.د هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د جيهان رجب وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوبإشراف أ.محمد الشرقاوي مدير إدارة رعاية الشباب وأ. إيهاب رفاعى أمين اللجنة الفنية والطالب عبدالله الكاشف رئيس الإتحاد والطالب عمر حسام نائب رئيس الإتحاد وبحضور مجموعة من طلاب الكلية.