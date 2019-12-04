تصريح مثير يُقرب برشلونة من ضم الأفضل في العالم

أطلق نجم نادي ليفربول الإنجليزي تصريح ناري ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال.





تصريح فان دايك ضد رونالدو

وقال فان دايك في تصريح صحفي خلال حفل الكرة الذهبية عند سؤاله عن ما إذا كانت المنافسة منحصره بينه وبين ميسي في غياب رونالدو: "وهل كان رونالدو منافساً في الأساس؟".

فان دايك يغازل برشلونة بهذا التصريح

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن فان دايك غازل برشلونةبهذا التصريح في ظل حاجة النادي إلى تدعيم مركز الدفاع في الفريق.

برشلونة يفكر في ضم فان دايك

وكشفت التقارير الصحفية أبضا أن برشلونة قد يدرس تقديم عرض مالي ضخم لضم فيرجيل فان دايك من نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

موسم قوي لفان دايك

وقدم فان دايك موسم مذهل مع نادي ليفربول خلال عام 2019 حيث حصد لقب دوي أبطال أوروبا مع الفريق على حساب نادي توتنهام ونافس على لقب الدوري الإنجليزي بقوة بخلاف فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وترشيحه لجائزة الكرة الذهبية.

مشاركات فيرجيل فان دايك مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك فيرجيل فان دايك في 21 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.



