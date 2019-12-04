أخبار ريال مدريد اليوم: البرسا يعرض 120 مليون لخطف هدف الريال وصفقة مدوية تقترب من الملكي وصدمة قوية تضرب ريال مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 4 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط الميرينجي للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي لخلافة سيرجيو راموس قائد الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- 3 نجوم مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ثلاثي وسط ملعب من أجل تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه بعد أقل من شهر تبدأ فترة سوق الانتقالات الشتوية وسيبدأ كل فريق في البحث عن الذي ينقصه من أجل تعويضه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حدد ثلاث لاعبين من أجل تدعيم خط الوسط بأحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أول هؤلاء النجوم هو كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي والتعاقد معه في يناير لن يكون صعبًا ولكن رغبة زيدان ستكون العامل الحاسم في الصفقة.

أما النجم الثاني فهو فابيان رويز الذي يطمح كلا من برشلونة ومانشستر سيتي في التعاقد معه بعد تقديمه مستويات رائعة مع نابولي منذ انتقاله الموسم قبل الماضي من ريال بيتيس ولكن تدهور العلاقات بينه هو وزملائه في الفريق مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي قد يعجل برحيله ويجبر الفريق الإيطالي على قبول العروض.

أما النجم الثالث والأخير فهو الهولندي الموهوب دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي الذي كان يرغب ريال مدريد في ضمه في الصيف الماضي لكنه فشل بسبب تمسك إيريك تين هاج بخدماته وقد يكون المدير الفني للفريق على نفس موقفه لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي سيحاول مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سعر الهولندي فان دي بيك سيتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو لكن آياكس خلال الفترة الماضية يعمل بجد على تجديد عقده ووضع شرط جزائي من أجل ضمان حقوقه في حال رحيله.





أخبار ريال مدريد اليوم





- برشلونة يجهز عرضًا ضخماً للتعاقد مع هدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرغب بشدة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمطلوب بقوة في ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا في برنامج التشيرنجيتو الإسباني عن رغبة برشلونة القوية في التعاقد مع مبابي بأي شكل من الأشكال.

وأكد إدواردو إندا أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا تبلغ قيمته 120 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعبين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي والذي يطمح باريس سان جيرمان في التعاقد معهما.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن مبابي رفض حتى الآن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان علمًا بأن العقد الحالي ينتهي في صيف عام 2021 ويعتبر ريال مدريد أبرز الراغبين في ضمه.

وكشفت تقارير صحفية عالمية في الشهر الماضي أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أكد استمرار الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق مع باريس سان جيرمان بنسبة 100% وذلك رداً على الأخبار التي تشير لانتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.









- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع خليفة راموس في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة ريال مدريد تستعد لتجهيز عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون بأن كوليبالي هو المدافع المثالي لخلافة سيرجيو راموس قائد الميرينجي الذي يقترب من بلوغ سن الـ34 عامًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي كان قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا بأنه رفض عرضاً بلغت قيمته 105 مليون يورو للتخلي عن خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عاماً.









- ريال مدريد لا يزال يحلم بنجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال مهتماً بضم نجم وسط نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي والمنتخب الدانماركي، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النادي الملكي يفكر في ضم إيركسن في يناير المقبل، وعدم الإنتظار لفترة الإنتقالات الصيفية.

وفشلت كل مساعي إدارة نادي توتنهام من أجل إقناع صاحب الـ 27 عاماً بالتجديد، حيث يصر على الرحيل عن النادي اللندني وخوض تجربة جديدة.

وسيحق لإيركسن التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، على أن يلتحق به في الصيف دون مقابل مادي، لكن إدارة الريال تفكر في إنهاء الصفقة في يناير، مع دفع مقابل مادي زهيد.





نشرة أخبار ريال مدريد الان





- نافاس يتحدث عن تفاصيل رحيله عن ريال مدريد واحتمالية عودته للفريق

تحدث الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى عن تفاصيل رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني واحتمالية عودته للفريق.

وكان نافاس قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان.

وقال كيلو ر نافاس في تصريحات صحفية اليوم: "رحيلي عن مدريد؟ لقد حدثت بعض الأشياء ولا أعلم لماذا حدثت". "قلت نعم لريال مدريد بدون قراءة عقدي".

وأضاف نافاس: "لمَ رحلت عن ريال مدريد؟ أصبح هذا من الماضي، وأحاول دوما تذكر الأمور الطيبة. حظيت بعلاقة رائعة مع زيدان، لقد دافع عني مرارا وأشكره على وضع كامل ثقته بي، ثم حدثت بعض الأشياء ولا أعلم لم حدثت، لكنها حدثت".

وتابع: "هل خذلك أحدهم مدريد؟ لا أظن ذلك، أعتقد أنهم في مدريد قد افترضوا أن وقتي قد انتهى هناك، وفي نفس الوقت كان هناك فريقٌ أبدى ثقته بي وأخبروني أني سأكون مهما لهم









- صدمة قوية لريال مدريد

واصل نجم نادي ريال مدريد الإسباني الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية بل وأصبحت مشاركته في مباراة الفريق القادمة في محل شك.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر للمرة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالية كبيرة بغياب بيل عن مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني فلن يفكر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق في الاعتماد عليه في ظل غيابه المتواصل عن التدريبات وعدم جاهزيته









- برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

واجه الأوروجواني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني سخرية كبيرة من إدارة النادي لقيامه بعرض أحد الصفقات على النادي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن سواريز عرض على إدارة نادي برشلونة التعاقد مع الأوروجواني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

وكشفت الشبكة أن إدارة نادي برشلونة سخرت من لويس سواريز بل وبدأوا في الضحك على اقتراحه بالتعاقد مع فالفيردي.





ملخص أخبار ريال مدريد اليوم





- مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد ويغري نجمه براتب قياسي

أفادت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، يستعد لتقديم عرضاً لتمديد تعاقد نجمه الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلنج.

وذكرت صحيفة "مترو"، نقلاً عن بعض المصادر المقربة من النادي، أن الراتب الجديد لستيرلنج، سيجعله الأغلى في تاريخ النادي.

وستقوم إدارة السيتي بتمديد تعاقد ستيرلنج، بعد أقل من عام على تمديد تعاقد اللاعب مسبقاً خلال العام الماضي.

ويتقاضى ستيرلنج حالياً 300 ألف جنيه سترليني إسبوعياً، وطبقاً للعقد الجديد، سيحصل اللاعب على 380 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، ليكون بذلك الأغلى في تاريخ النادي، ويصبح الأغلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي حالياً رفقة حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا.









- ريال مدريد يفقد صفقة "زيدان" المفضلة

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أزمة جديدة في ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة ريال مدريد مترددة بشأن التعاقد مع بوجبا لارتفاع راتبه وهو ما يجعل زيدان في ورطة شديدة لرفض مطالبه بخلاف الوعود التي حصل عليها عند العودة.

وأشارت إلى أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع 120 مليون يورو لضم بول بوجبا , أو دفع راتب يصل الى 16 مليون يورو سنوياً بدعوى أنه لا يستحق ذلك.



