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البطريرك يوسف العبسيّ يترأس القداس الإلهي من كاتدرائيّة سان استيفان بفينا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:58 م
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القداس الالهي
القداس الالهي
حازم رفعت
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ترأس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، اليوم الاربعاء، القداس الالهي من كاتدرائية سان إستيفان في مدينة فيينا.

وبدأ صلاة القداس الالهي بطقس رفع بخور عشية بمشاركة لفيف من الاساقفة والمطارنة وممثلين عن المجتمع المدني ولافتة للمؤمنين العرب والأجانب.

يذكر أن البطريرك يوسف العبسي، قد شارك الاربعاء الماضي، في انعقاد أعمال مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين في القاهرة تحت عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل". 

وأكد " العبسي" أن موضوع الإعلام أصبح موضوعا هاما لا يمكن للكنيسة أن تتجاهله لا سيما في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وهذا ما دفع بالكنيسة كي تعقد اجتماعات على مرات عدة في الشرق والغرب من أجل دراسة موضوع الإعلام.
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الكلمات المفتاحية

كاتدرائيّة سان استيفان بفينا فيينا القداس الإلهي البطريرك يوسف العبسيّ

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