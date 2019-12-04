أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: فايلر ينقلب على نجم الأهلي.. وأزمة كبري بسبب أحمد فتحي.. وبشري سارة قبل مواجهة الهلال

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها التعاون مع شركة استادات القابضة وتوقيع معها الوحدة الاقتصادية للنادي الخاصة برؤية النادي الأهلي 2045 وتتضمن العديد من المشروعات الهامة للنادي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 4 – 12 – 2019:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء





1- أحمد فتحي يُشعل أزمة في الأهلي:





أشعل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي الألغاز والأسئلة حول مصيره مع القلعة الحمراء من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة عن الكرامة بالتزامن مع أزمة تجديد عقده.





وكتب أحمد فتحي على تويتر: "القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك" وهو ما جعل أصابع الاتهام تشير إلى الاختلاف في تجديد عقده مع إدارة القلعة الحمراء.





2- الأهلي يستعيد جهود الثنائي المُصاب قبل لقاء الهلال السوداني:





تأكد جاهزية الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وكان الثنائي قد تغيب عن مران الفريق عقب العودة من تونس ومواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد شعورهما بإجهاد عضلي.





ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الجمعة القادم في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 12





3- الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام لمدة 25 عامًا:





اتفق مسؤولو النادي الأهلي، مع نظرائهم في شركة استادات، على حصول النادي على ستاد السلام الدولي بحق انتفاع لمدة 25 عاما ليخوض فريق الكرة كل مبارياته المقبلة عليه.





ووصل مسؤولو الأهلي وشركة استادات لهذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خلال الأيام الماضية، وتمسك مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات فريق الكرة في القاهرة.





ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات.





4- 56 مليون جنيه عائد الأهلي من التعاقد مع شركة ستادات:





يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإعلان التعاقد مع شركة ستادات، لإدارة قناة النادي وتسويق أسوار المقر الرئيسي للجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده بعد قليل بملعب التتش في الجزيرة.





ومن المقرر أن انتعش خزينة القلعة الحمراء بمبلغ 60 مليون جنيه نظير هذا التعاقد، وسيتم خصم 4 ملايين منها إيجار حمامات السباحة التي يؤجرها النادي لتدريب لاعبيه.





5- فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة:





تحفظ رينيه فايلر مدرب الأهلي على مستوي ياسر إبراهيم مدافع الفريق، بعدما وضع بعض الملاحظات السلبية على مستوي اللاعب في عدم القيام بالتغطية بشكل جيد بجانب ضعفه في الرقابة الدفاعية والبطئ الشديد الذي يعاني منه.





وينوي فايلر عدم الاعتماد على اللاعب في المباريات الصعبة للأهلي في الدوري المحلي أو في دوري أبطال إفريقيا نظراً للمستوي الضعيف للاعب من وجهة نظر السويسري.





وطلب فايلر من الإدارة التحرك للتعاقد مع مدافع مميز خاصة بعد عودة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي للدخول في حسابات الأهلي من جديد.





6- ستادات تتولي إدارة قناة الأهلي وتستحوذ على برزنتيشن لايف:





أعلنت شركة "استادات القابضة"في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪؜ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.





وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".





وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.



