Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: فايلر ينقلب على نجم الأهلي.. وأزمة كبري بسبب أحمد فتحي.. وبشري سارة قبل مواجهة الهلال

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:54 م
Advertisements
أخبار الأهلي اليوم الأربعاء
أخبار الأهلي اليوم الأربعاء
علاء خليف
Advertisements
شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها التعاون مع شركة استادات القابضة وتوقيع معها الوحدة الاقتصادية للنادي الخاصة برؤية النادي الأهلي 2045 وتتضمن العديد من المشروعات الهامة للنادي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 4 – 12 – 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

1- أحمد فتحي يُشعل أزمة في الأهلي:

أشعل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي الألغاز والأسئلة حول مصيره مع القلعة الحمراء من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة عن الكرامة بالتزامن مع أزمة تجديد عقده.

وكتب أحمد فتحي على تويتر: "القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك" وهو ما جعل أصابع الاتهام تشير إلى الاختلاف في تجديد عقده مع إدارة القلعة الحمراء.

2- الأهلي يستعيد جهود الثنائي المُصاب قبل لقاء الهلال السوداني:

تأكد جاهزية الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثنائي قد تغيب عن مران الفريق عقب العودة من تونس ومواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد شعورهما بإجهاد عضلي.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الجمعة القادم في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 12

3- الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام لمدة 25 عامًا:

اتفق مسؤولو النادي الأهلي، مع نظرائهم في شركة استادات، على حصول النادي على ستاد السلام الدولي بحق انتفاع لمدة 25 عاما ليخوض فريق الكرة كل مبارياته المقبلة عليه.

ووصل مسؤولو الأهلي وشركة استادات لهذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خلال الأيام الماضية، وتمسك مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات فريق الكرة في القاهرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات.

4- 56 مليون جنيه عائد الأهلي من التعاقد مع شركة ستادات:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإعلان التعاقد مع شركة ستادات، لإدارة قناة النادي وتسويق أسوار المقر الرئيسي للجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده بعد قليل بملعب التتش في الجزيرة.

ومن المقرر أن انتعش خزينة القلعة الحمراء بمبلغ 60 مليون جنيه نظير هذا التعاقد، وسيتم خصم 4 ملايين منها إيجار حمامات السباحة التي يؤجرها النادي لتدريب لاعبيه.

5- فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة:

تحفظ رينيه فايلر مدرب الأهلي على مستوي ياسر إبراهيم مدافع الفريق، بعدما وضع بعض الملاحظات السلبية على مستوي اللاعب في عدم القيام بالتغطية بشكل جيد بجانب ضعفه في الرقابة الدفاعية والبطئ الشديد الذي يعاني منه.

وينوي فايلر عدم الاعتماد على اللاعب في المباريات الصعبة للأهلي في الدوري المحلي أو في دوري أبطال إفريقيا نظراً للمستوي الضعيف للاعب من وجهة نظر السويسري.

وطلب فايلر من الإدارة التحرك للتعاقد مع مدافع مميز خاصة بعد عودة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي للدخول في حسابات الأهلي من جديد.

6- ستادات تتولي إدارة قناة الأهلي وتستحوذ على برزنتيشن لايف:

أعلنت شركة "استادات القابضة"في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪؜ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.

وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".

وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة الاهلي نشرة أخبار الاهلي اليوم محمود الخطيب صفقة الأهلي أخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ ساعة

الأهلي يوجه رسالة خاصة لتركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة - الزمالك 3 × 1 الشرقية | دور الـ 32 من كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعة و 27 دقيقة

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ ساعة و 6 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و 17 دقيقة

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

منذ أقل من ساعة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تلويح بالاستقالات في مجلس الأهلي حال خسارة السوبر اعتراضًا على فايلر

الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

أخبار الأهلي اليوم السبت: الإعلان عن مدة غياب معلول.. ورعب في الأهلي بسبب كهربا.. وشكوي حكم موقعة النجم

أخبار النادي الأهلي الأحد 1 ديسمبر: تأجيل حسم الصفقة الكبري.. واشتعال المعركة مع الزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

10:13 م

أونلاين FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول (قناة مفتوحة)

10:27 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status