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"WATCH iT" تعرض مسلسل "حشمت في البيت الأرض"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
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طرحت منصة "WATCH iT" الإعلان الدعائي "برومو" لمسلسل "حشمت في البيت الأرض"، لتعلن أنه العمل أصبح متوفرًا على المنصة.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "حشمت"، وهو رجل مصري، يقرر أن يترشح لانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وتستمر الأحداث في هذا السياق؛ فيفوزر ويصبح شخص مصري داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث في إطار من الكوميديا الساخرة.

المسلسل فكرة محمد الشواف، والسيناريو والحوار لورشة كتابة شارك فيها كل من محمد أبو السعد، ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكري.

يذكر أن مسلسل "حشمت في البيت الأرض" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدي المرغني إسلام جمال، هبة عبدالغني، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال.
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