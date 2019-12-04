أول تعليق من كارتيرون على فوز الزمالك بكأس مصر

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، اليوم الأربعاء، عن رضاه التام بفوز الفارس الأبيض فى أول مباراة تحت قيادته، أمام الشرقية فى كأس مصر.

وقال كارتيرون غي تصريحات صحفية عقب مواجهة الفريق اليوم :" راضي عن أداء اللاعبين أمام الشرقية والتأهل، كان من الممكن أن نفوز بنتيجة أكبر"، مشيرًا إلى أن ما سهل فوز الزمالك هدفى الشوط الأول.



وتابع المدرب الفرنسي :" كنا قادرون على الفوز بعدد كبير من الهداف ولكن هناك تصرع في الاداء وراض عن مجمل الأداء اليوم".





وواصل كارتيرون حديثه: "لقد تحدثت مع الجهاز المعاون وعلمت منهم عن الكثير، من اللاعبين، وايضا تحدثت مع شيكابالا واوباما، وقمت بإشراكهم اليوم لعودتهم لفرمة المباريات، وشاهدت المباريات الماضية.





وأتم مدرب الزمالك الجديد :"تعرفت على اللاعبين بشكل اكبر في الملعب، وهناك الكثير من الملاحظات التي شاهدتها ومنها اللياقة البدنية التي تحتاج للزيادة والعمل اكبر على الطرق الهجومية.



