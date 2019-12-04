نتيجة مباراة ليفربول اليوم «محمد صلاح» مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر liverpool v everton

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بث مباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم بين ليفربول وإيفرتون في الجولة ال15 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” مساء اليوم الاربعاء 4-12-2019.





المباراة تقام على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.





ليفربول – متصدر جدول ترتيب البريميرليج بـ 40 نقطة – يختتم مباريات الجولة الـ15، حيث تقام مباراته مع إيفرتون بعد ساعة من جميع مباريات اليوم في البريميرليج.





واقترب مانشستر سيتي من ليفربول في جدول ترتيب البريميرليج بعد فوزه العريض على بيرنلي ليلة أمس الثلاثاء بنتيجة 4/1، حيث رفع رصيده لـ32 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول.





تشير النتيجة حتي الأن إلى تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف !