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نتيجة مباراة ليفربول اليوم «محمد صلاح» مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر liverpool v everton

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ملعب “آنفيلد” مباراة Liverpool vs everton (ديربي الميرسيسايد) مباراة ليفربول وايفرتون اليوم،نقدم لكم عبر مساحات موعد مباراة ليفربول وايفرتون اليوم والقنوات الناقلة يتجدد اللقاء مع ليفربول وايفرتون اليوم يحتل ليفربول قمة هرم ترتيب الدوري وسيلتقي فريق ايفرتون بمتصدر الدوري الإنجليزي ليفربول،وتعتبر مباراة ايفرتون ضد ليفربول اليوم هي المرة الثانية فى ديربي ليفربول ضد إيفرتون ضمن مباريت الجولة 15 من البريميرليج نستعرض معكم تفاصيل موعد مباراة ليفربول وإيفرتون موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم وسنتعرف أيضا على معلق مباراة ليفربول وايفرتون اليوم، مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم،وسيتم نقل مباراة ايفرتون وليفربول اليوم عبر موقعكم الرياضي المفضل موقع مساحات سبورت.

بث مباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم بين ليفربول وإيفرتون في الجولة ال15 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” مساء اليوم الاربعاء 4-12-2019.

المباراة تقام على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

ليفربول – متصدر جدول ترتيب البريميرليج بـ 40 نقطة – يختتم مباريات الجولة الـ15، حيث تقام مباراته مع إيفرتون بعد ساعة من جميع مباريات اليوم في البريميرليج.

واقترب مانشستر سيتي من ليفربول في جدول ترتيب البريميرليج بعد فوزه العريض على بيرنلي ليلة أمس الثلاثاء بنتيجة 4/1، حيث رفع رصيده لـ32 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول.

تشير النتيجة حتي الأن إلى تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف !
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