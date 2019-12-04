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بعد ابتلاع ماكينة مهندسا بالعين السحنة.. فرج عامر يتقدم باستجواب فوري لوزير الصناعة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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فرج عامر
فرج عامر
كساب أحمد
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عقب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ابتلاع إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة لمهندس، نتيجة عدم توفر عوامل السلامة والامان، قائلًا: "ما حدث جريمة مشينة".

وتابع "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أنه سيتبنى هذه القضة وسيقدم استجواب وطلبات إحاطة، وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة، للحصول عن حق هذ الشهيد.

ولفت إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة، وسيتم تقديم باستجواب فوري ضد وزير الصناعة، وسيتم الإعلان عن النتائج للإعلام.
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الكلمات المفتاحية

وفاة مهندس مصنع العين السخنة فرج عامر

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