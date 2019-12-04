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المطرب أحمد جمال يشعل السوشيال ميديا "عظمة بتعمل عظمة"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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احمد جمال
احمد جمال
نادين نجدي
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طرح الفنان أحمد جمال، فيدو كليب أغنيته الجديدة "قصادي عيوني"، اليوم على موقع يوتيوب، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي من "فيس بوك"، "تويتر"، "إنستجرام"، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أسابيع قليلة.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً عقب نزولها على موقع "اليوتيوب" حيث حققت حتى الآن أكثر من 95 ألف مشاهدة، وعلق الجمهور قائلاً: "عن جمال الكليب مثلاً مبدع كالعادة"، وعلق معجب آخر قائلاً: "عظمة بتعمل عظمة"، وكتب آخر:" يانهار حلاوة يا جيمي"، أما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فتداول الجمهور بنشر الفيدو كليب وصور متعلقة به بهشتاج "#كليب_قصاد_عيوني_أحمدجمال" .

صُور الفيدو كليب في اليونان، وأستعان بمودل معه في الكيب وهي حبيبته، الذي يلتقي بها صدفة ويحبها، والأغنية رومانسية، وتم تصويرها في يومين، تحت إدارة المخرج اليوناني شريف فرنسيس.

يذكر أن الأغنية كلمات: أمير طعيمة، وألحان: مدين، وتوزيع وميكس:أحمد عبد السلام وماستر أمير محروس.
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