عروض أوروبية وخليجية تهدد بقاء جوميز مع الهلال





كشفت تقارير صحفية عن تخطيط العديد من الأندية لخطف النجم الفرنسي الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفرؤق الأول للكرة بنادي الهلال خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة



وأوضحت التقارير أن جوميز تلقى العديد من العروض المغرية من أندية أوربية وخليجية على رأسها عرضاً يعد الأغلى من نادي جالطة سراي التركي لضم النجم الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، إلى جانب عرض مغري من نادي كبير في الامارات.



وأضافت التقارير أن جوميز لم يستبعد الرحيل عن الهلال والعودة للاحتراف في الدوري التركي.



وانتقل جوميز إلى الهلال في الموسم الماضي، قادما من جالطة سراي التركي، مقابل 6 ملايين، بعقد يمتد لموسمين.



وكسر جوميز كافية الأرقام القياسية رفقة الهلال؛ حيث ساهم في تتويج الأزرق العاصمي بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي، إلى جانب تتويجه بجائزة الأفضل وهداف البطولة الأسيوية برصيد 11 هدفا.



ويستعد الهلال للمشاركة في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.



ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

