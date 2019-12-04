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تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:34 م
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مجلس إدارة النادي الأهلي
مجلس إدارة النادي الأهلي
علي نبوي
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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة واتخذ القرارات التالية :

توقيع مذكرة التفاهم مع شركة استادات بعدما اطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة ومذكرة التفاهم المحررة بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي والخاصة بالتعاون بين النادي والشركة في مجال الاستتثمارات الآتية:

1- استاد السلام ليصبح الاستاد الرسمي للنادي الاهلي على ان يحمل اسم وشعار النادي
2- مجمع حمام سباحة التربية والتعليم يتم تسليمه للنادي الاهلي لادارته فنيا وتسويقيا واداريا
3- نادي طيبه بالاقصر يتم تجهيزه ليصبح فرعا للنادي بالاقصر
4- حلول شركة استادات بريزنتيشين لايف محل شركة بيرزنتيشين في عقد ادارة قناة النادي الاهلي الفضائية
5- حق الشركة في الاستغلال الاعلاني لأسوار النادي بمقر الجزيرة او فرعي ومدينة نصر والشيخ زايد
كما قرر المجلس اعتماد نتيجة أعمال الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها بناءا علي الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية بتفويض مجلس الادارة في اختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي الذي يتم إرسالهما إلى اللجنة الإدارية المختصة التي تقوم بدورها بارسالهما الي الجهاز المركزي للمحاسبات

كذلك اعتماد بروتوكول التعاون بين النادي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدًا إدارة الأشغال العسكرية بخصوص تنفيذ البنية الأساسية لفرع النادي بالتجمع الخامس

كما اعتمد المجلس توصية لجنة البت الخاصة بالميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ الخاصة بمنح استغلال مبني بفرع النادي بالشيخ زايد لإقامة فرع لاحد البنوك بنظام الإيجار لمدة ١٠ سنوات

واعتمد المجلس قرار رئيس النادي بالموافقة علي سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم. للعلاج في ألمانيا
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