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خبير اقتصادي: مصر أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في القارة الإفريقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
داليا الحسين
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي من 5.6% إلى 6% في عام 2020، وهذا يتطلب قدر من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الداخلي هو القاعدة الأساسية للاستثمار الخارجي.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج" أخر النهار" المذاع علي قناه "النهار"، مساء الأربعاء: "لدينا رجال أعمال تجوب العالم باستثماراتها، وحان الوقت لتكون بمصر"، مشيرًا إلى أن تقارير الخارجية أكدت أن مصرمن أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن معدل النمو الحالي تحقق بسبب المشروعات القومية، لافتًا إلى أن مبادرة الحكومة مع البنك المركزي فيما يخص القطاع الصناعي تهدف إلى توفير البيئة لمجتمع قطاع الأعمال.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة تمويل المشروعات تمويل الاستثمار الاستثمارات الاجنبية

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