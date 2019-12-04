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تفاصيل ابتلاع إحدى الماكينات مهندسًا في مصنع بالعين السخنة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:32 م
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جثة
جثة
كساب أحمد
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كشف سيد أبو الوفا، خال المهندس المتوفي بعد ابتلاعه في إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة، نتيجة عدم توافر عوامل السلامة والأمان.

وقال "أبوالوفا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، إن المصنع لا يوجد فيه أمن صناعي أو أي وسائل أمان، وكل الماكينات المتواجدة به متهالكة، لافتَا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المصنع لأنه المسؤولة عن وفاة نجل شقيقته.

ولفت إلى أن نجل شقيقته عمل في المصنع لمدة 20 يومًا فقط، لافتَا إلى أن تعليمات إدارة المصنع عدم وقف الآلات، وإعداد الصيانة والماكينات تعمل، وهناك شهود كُثر على هذا الأمر.

ولفت إلى أن محامي المصنع قام بإعطاء رشاوي كبيرة من أجل تغير واقع القضية، معقبًا: "الكثير من العمال في المصنع غير مؤمن عليهم".
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الكلمات المفتاحية

مصنع العين السخنة حوادث اخبار مصر

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