عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن إدارة نادي برشلونة تفكر في إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق من عمله في حالة هزيمة الفريق في أي مباراة قادمة.





كما ذكرت التقارير أنه في حالة استمر فالفيردي مع نادي برشلونة فأنه سيرحل في نهاية الموسم ولن يكمل موسم أخر مع الفريق.





احتمالية عودة جوارديولا إلى برشلونة

وأكد والد الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن نجله من الممكن أن يعود مرة أخرى لتدريب نادي برشلونة في يوما ما.





وقال والد جوارديولا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نعم ممكن أن يعود جوارديولا إلى برشلونة و لكن سيكون للتدريب، ومنذ مغادرته المنزل و هو يأخذ قرارته الخاصه بنفسه".





موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي مايوركا يوم السبت القادم 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.