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النصر يكثف استعداداته لمواجهة البكيرية في كأس خادم الحرمين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:31 م
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فريق النصر
فريق النصر
أميرة فطيم
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة فريق البكيرية، مساء الجمعة المقبلة، على ملعب بالملز، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، في المران على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على منتصف الملعب، قادها البرازيلي مايكون بيريرا.

ويسعى النصر إلى الفوز على البكيرية؛ لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام الوحدة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد البكيرية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في تمام الساعة السادسة وأربعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش.
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