الرئيس الفرنسي: الجيش يواصل عملياته ضد المتشددين الإسلاميين



طالب الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، زعماء غرب إفريقيا برفض المشاعر المتزايدة المناهضة للفرنسية في جميع أنحاء المنطقة، إذا كانوا يريدون أن يواصل الجيش الفرنسي عملياته ضد المتشددين الإسلاميين.



وتمتلك فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، الوجود العسكري الأكبر للغرب، الذي يشن عمليات مكافحة التمرد في مالي ومنطقة الساحل الأوسع، وهي منطقة قاحلة في غرب إفريقيا أسفل صحراء "سحارة".



وبدلًا من الاستقرار، تدهور الأمن تدريجيًا مع قيام المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بتعزيز موطئ قدمهم في جميع أنحاء المنطقة، مما يجعل مساحات شاسعة من الأراضي غير قابلة للحكم وإذكاء العنف العرقي، لا سيما في مالي وبوركينا فاسو.



كما واجهت الحكومة الفرنسية انتقادات في الداخل بأن قواتها البالغ عددها 4500 قد تعثرت، في حين سخرت الأصوات المنتقدة في المنطقة بشكل متزايد من باريس لفشلها في استعادة الاستقرار وتزايدت المشاعر المعادية للفرنسية.



وقُتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل عدد القتلى في فرنسا منذ تدخلها في مالي عام 2013 إلى 38 جنديًا.



ومات الجنود عندما اصطدمت مروحياتهم في الظلام أثناء اصطيادهم للمتشددين، كانت هذه أكبر خسارة للقوات الفرنسية في يوم واحد منذ الهجوم الذي وقع في بيروت قبل 36 عامًا عندما توفي 58 جنديًا.



وقال الرئيس الفرنسي، لا يمكنني أن أمتلك قوات فرنسية على الأرض في الساحل عندما يكون هناك غموض (من جانب السلطات) تجاه الحركات المناهضة للفرنسية وأحيانًا تعليقات من السياسيين والوزراء.



وفي حين تم الترحيب بالقوات الفرنسية كأبطال في عام 2013 بعد منع حركة إسلامية متشددة من التوجه إلى العاصمة المالية باماكو، كانت هناك احتجاجات متزايدة تطالب بمغادرة فرنسا أو اتهامها بأنها موجودة في المنطقة لأسباب اقتصادية.



وقال ماكرون، إنه بالنظر إلى ما عايشناه، أعتقد أنهم مدينون لنا بالوضوح، فرنسا ليست هناك ما يتناقض مع ما سمعناه في بعض الأحيان لأسباب استعمارية جديدة أو إمبريالية أو اقتصادية، نحن هنا من أجل أمننا الجماعي والمنطقة.



وكان أبرز مثال على المشاعر المعادية للفرنسيين هو الشهر الماضي عندما أصدر ساليف كيتا، وهو موسيقي مالي شهير، شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يخبر رئيسه إبراهيم بوبكر كيتا بالتوقف عن التعرض للطفل الصغير إيمانويل ماكرون.



وقال ماكرون، إنه دعا زعماء الساحل الخمسة إلى القدوم إلى باو في جنوب غرب فرنسا، حيث يوجد فوج من الجنود الذين سقطوا الأسبوع الماضي، في 16 ديسمبر لمناقشة القضية.



