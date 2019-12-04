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بعد إغراق إعلاناته للفضائيات.. "الصحة" تحذر من منتج شهير للتخسيس (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على قرار مصادرة عبوات شهير للتخسيس، قائلًا إنهم في الفترة الأخيرة يقوموا بتفتيش جميع المستحضرات الموجودة، والمستحضرات التي يتم الإعلان عنها.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الأربعاء،أن المنتج غير مصرح به، ووردت معلومات عنه أنه يوجد به عقار غير مصرح به للتخسيس، لافتًا إلى أنه تم مصادرة 246 كرتونة من المنتج من مخزن غير مرخص، بالإضافة إلى أدوية أخرى غير مسجلة بالوزارة.

ونوه بأن الحملة كان يوجد بها عدة أدوية أخرى، وليست قاصرة على منتج التخسيس فقط، لافتًا إلى أن الحملة شنت على عدة أماكن، منها محلات عطارة، كانت تبيع منتجات غير مصرح بها.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة منتج تخسيس توك شو اخبار مصر

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