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الأهلي يوجه رسالة خاصة لتركي آل الشيخ

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني بعد تعرضه لوعكة صحية.


وتمنى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.


وكتب النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي :"خالص التمنيات بالشفاء العاجل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية. داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
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الكلمات المفتاحية

مجلس إدارة النادى تركي ال الشيخ الاهلي

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