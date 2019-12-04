Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلامي يكشف عن دور السعودية والإمارات في عودة السفراء بين واشنطن والسودان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:20 م
Advertisements
خالد بن شيبة العرياني
خالد بن شيبة العرياني
الشحات غريب
Advertisements
علّق الإعلامي السعودي خالد بن شيبة العرياني على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بعودة تبادل السفراء مع السودان، بعد انقطاع دام 23 عاما.

وقال "العرياني" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بالطبع عودة تبادل السفراء بين واشنطن والسودان أولى خطوات رفع اسمها من قائمة الإرهاب، وخطوة مهمة للغاية جاءت بسبب مساعي السعودية والإمارات وعملها الدائم في الوصول إلى إقناع واشنطن ونجاح مساعيها في هذا الشأن.

وأضاف أن السعودية والإمارات لها جهود بارزة وفعالة وقوية في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وكلنا يعلم أن الملك سلمان عقد عدة مباحثات لبحث هذا الأمر.

وتابع في حديثه أن للسعودية والإمارات دور فعال في استقرار وعودة ازدهار السودان، قائلا: "كلنا يعلم أن الرياض تعمل على إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع للسودان الشقيق".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أنها ستعيد تبادل السفراء مع السودان وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء السوادني، عبد الله حمدوك، إلى واشنطن.

وأضافت في بيان لها هذا القرار خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها حمدوك تعمل على تنفيذ الإصلاحات الواسعة بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

ويقوم حاليا رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان، عبد الله حمدوك، بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من البيت الأبيض، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الأمريكيين، ويتطلع حمدوك أن تستجيب الإدارة الأمريكية والكونغرس لنداءات الشعب السوداني ورفع أسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد، في وقت سابق، إن حمدوك، سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن حمدوك سيلتقي في واشنطن عددا من المسؤولين الأمريكيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أمريكا.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، الشهر الماضي، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

يشار إلى أنه تم إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عام 1993، في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاقات السودان والولايات المتحدة خالد بن شيبة العرياني العلاقات الدولية السودان السعودية الإمارات

أخبار تهمك

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أهداف مباراة - الزمالك 3 × 1 الشرقية | دور الـ 32 من كأس مصر

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ 42 دقيقة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من نصف ساعة

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ ثلث ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ أقل من نصف ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ نصف ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 4 ساعات

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ ربع ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا KORA رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

منذ 19 دقيقة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"العساف": المملكة تؤكد استمرار جهودها لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أمريكا كلمة السر.. كيف نجحت السودان في رفع اسمها من قوائم الإرهاب؟

الخارجية السعودية: نعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

"التخلص من فساد نظام البشير".. شروط أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

حمدوك يبحث في واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخارجية: رفع السودان من قائمة الإرهاب أهم ملفات حمدوك في واشنطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:00 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

10:16 م

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

10:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status