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ارتفاع كبير في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. وخام "برنت" يصل لمستوي 63 دولار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:20 م
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ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد بشكل قوي بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية والتى تراجعت بنحو 4.9 مليون برميل لأول مرة في 6 أسابيع، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام  نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 4.2 بالمائة ليسجل 58.43 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 3.85 بالمائة ليسجل 63.15 دولار للبرميل.
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خام نايمكس خام برنت المخزونات الامريكية المخزون النفطي اسعار النفط

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