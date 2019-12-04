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فرج عامر عن مبادرة البنك المركزي لاسقاط الديون عن المصانع المتعثرة: "عبور اقتصادي جديد"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر
كساب أحمد
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علق المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بإسقاط ديون على أكثر من 5آلاف مصنع، قائلًا: "هذا القرار هام جدًا، ويأتي بعد مرور القطاع الصناعي بأزمة، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي".

وتابع "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مصر إذا لم تقم بها صناعة قوية، فلن يحدث نمو اقتصادي حقيقي، لذلك مبادرة البنك المركزي لإسقاط الديون على المصانع هو عبور اقتصادي مثله مثل عبور اكتوبر، معقبًا: "هناك ثورة صناعية ستحدث في مصر لتشغيل العمالة"

وأضاف أن محافظ البنك المركزي طارق عامر رجل زكي جدًا، وقام بإصلاح اقتصاد جيد للغاية، وساهم في انقاذ تقتصاد مصر من الانهيار، لافتًا إلى أن البنك المركزي أعلن عن مبادرة أخرى لتمويل المصانع بفائدة 10% ميسرة.
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الكلمات المفتاحية

مباردة التمويل الصناعي التمويل الصناعي البنك المركزي

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