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«يلا شوت» chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش تشيلسي اليوم NWO

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
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وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق استون فيلا في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، وسوف تذاع المباراة بين فريق أستون فيلا وتشيلسي على قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت أستون فيلا ضد تشيلسي بث مباشر، يلا شووت تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي yalla shoot بث مباشر تشيلسي ضد أستون فيلا كورة لايف رابط ماتش تشيلسي وأستون فيلا اليوم شووت كول كورة تابعويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يملك نفس النقاط، ويأمل الريدز في تحقيق البطولة هذا الموسم خاصة بعد غيابها عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.
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