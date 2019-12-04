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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر.. الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:17 م
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طقس ممطر - صورة أرشيفية
طقس ممطر - صورة أرشيفية
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حالة الطقس غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، وقالت الأرصاد إن الطقس غدا دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات مصر

كما كشفت الأرصاد عن درجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول درجات الحرارة غدًا على كافة أنحاء البلاد.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1423
شبين الكوم1423
طنطا1422
دمنهور1522
الإسكندرية1423
بلطيم1523
مطروح1123
السلوم1124
سيوة822
بورسعيد1622
دمياط1622
الزقازيق1423
الإسماعيلية1123
السويس1423
العريش1122
رفح1121
رأس سدر1423
نخل620
نويبع1523
طابا1321
كاترين319
الطور1425
شرم الشيخ1825
الغردقة1626
مرسى علم1826
الفيوم1324
بني سويف1223
المنيا1023
أسيوط1024
سوهاج1324
قنا1324
الأقصر1125
أسوان1326
أبو سمبل1425
الوادي الجديد1225
شلاتين2026
أبو رماد2126
حلايب2325
رأس حدربة2325

بيان الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة غدا في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر.. الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر.. الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية
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