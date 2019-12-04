حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر.. الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية

حالة الطقس غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، وقالت الأرصاد إن الطقس غدا دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وأضاف خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات مصر





كما كشفت الأرصاد عن درجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول درجات الحرارة غدًا على كافة أنحاء البلاد.





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 14 23 شبين الكوم 14 23 طنطا 14 22 دمنهور 15 22 الإسكندرية 14 23 بلطيم 15 23 مطروح 11 23 السلوم 11 24 سيوة 8 22 بورسعيد 16 22 دمياط 16 22 الزقازيق 14 23 الإسماعيلية 11 23 السويس 14 23 العريش 11 22 رفح 11 21 رأس سدر 14 23 نخل 6 20 نويبع 15 23 طابا 13 21 كاترين 3 19 الطور 14 25 شرم الشيخ 18 25 الغردقة 16 26 مرسى علم 18 26 الفيوم 13 24 بني سويف 12 23 المنيا 10 23 أسيوط 10 24 سوهاج 13 24 قنا 13 24 الأقصر 11 25 أسوان 13 26 أبو سمبل 14 25 الوادي الجديد 12 25 شلاتين 20 26 أبو رماد 21 26 حلايب 23 25 رأس حدربة 23 25