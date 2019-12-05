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في 5 خطوات فقط.. كيف تقدم شكوى للنائب العام إلكترونيًا دون الحاجة لمحامي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
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وفرت شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، الكثير من الوقت والجهود على المواطنين، في الحصول على المعلومات، ومع تطور التكنولوجيا استطاعت العديد من المؤسسات الخدمية والحكومية تقديم خدماتها، لتسهيل الأمور وتخفيف عناء الأهالي من الوقوف في طوابير للحصول على الخدمات.

ويتعذر على الكثيرين تقديم شكاوى للنائب العام، دون عمل توكيل لمحامي، إلا ان هذا الأمر أصبح يسيرًا وبإمكان أي شخص أن يقدم شكواه، حيث خصص النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم هاتف لتلقي الشكاوي والمظالم عبر التطبيق الإلكتروني "واتس آب".

جاء ذلك، إيمانًا من النيابة العامة برسالتها، وحرصا منها على الوصول إلى الحقيقة أينما كانت، وبكل الوسائل والطرق المشروعة، وتيسيرا على المواطنين -بحسب بيان رسمي-.

وتقدم "الفجر" 5 خطوات لتقديم شكوى للنائب العام إلكترونيا، كالتالي:

أولًا: تسجيل الرقم التالي 01111755959 على الهاتف لإضافته لتطبيق واتس آب.

ثانيًا: إرسال رسالة للرقم المشار إليه سابقًا وانتظار الرد سريعًا.

ثالثًا: تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

رابعًا: فتح الملف النصي وفتح النموذج لملأه إلكترونيًا وحفظه.

خامسًا: إعادة إرسال الملف النصي للرقم المشار إليه سابقًا عبر " واتس آب".

وإن تم ارسال رسائل دون اتباع الخطوات السابقة لن يتم النظر في الشكوى المقدمة، حيث سيتم النظر في المظالم المقدمة طبقًا لاتباع التعليمات التي تم ذكرها فقط.
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الكلمات المفتاحية

تقديم شكوى النائب العام المستشار حمادة الصاوى

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