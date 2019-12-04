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لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية والدولي المصري محمد صلاح مساء اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019، صوب ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، لمتابعة مباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في الموسم الحالي 2019 – 2020.

ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي قبل لقاء إيفرتون:
كورة ستار KORA STAR بث مباشر مباريات الدوري الإنجليزي LIVE، متابعة كورة لايف رابط شغال ماتش (LIVERPOOL) اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة (13 انتصار – 1 تعادل)، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة (4 انتصارات – 2 تعادل – 8 هزائم)، تابع KOOORA4LIVE مباراة ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي اليوم:
متابعة بث مباشر KORA ONLINE مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، شاهد مباراة (محمد صلاح) بث مباشر YALLA SHOOT بجودة فائقة، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين ليفربول وإيفرتون اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019 في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والربع بالتوقيت العالمي "جرينتش".

رقم خاص ينتظر محمد صلاح أمام إيفرتون اليوم الأربعاء:
كول كورة – COOL KORA البث المباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي، حيث ينتظر الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق رقمًا خاصا في مباراة اليوم، وسيخوض الدولي المصري مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وسيكون ثاني لاعب مصري يخوض 100 مباراة أو أكثر في البريميرليج بعد مواطنه أحمد المحمدي لاعب استون فيلا والذي خاض 171 مباراة بالبطولة، تابع بث مباشر مباراة (MO SALAH) عبر رابط يوتيوب بجودة فائقة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:
سيكون البث التليفزيوني لمباراة ليفربول وإيفرتون متاح عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتستحوذ شبكة القنوات القطرية على حقوق بث مباريات الدوريات العالمية والبطولات الكبري، وستكون مباراة ليفربول مذاعة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق (علي محمد علي)، ويمكن متابعة مباراة الريدز عبر القنوات التالية:-
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 Slovenija
- Sport TV 3
- Sky Sport Austria
- Sky Sport 2 HD Germany
- Canal + Sport Polska
- Viasat Jalkapallo Finland HD
- Viasat Sport Premium
- Spiler 1 TV
- Premier Sport HD Slovakia

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