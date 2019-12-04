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«يلا شوت liverpool حصري»مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون HD بث مباشر KORA STAR كورة لايف 7SRY رابط ماتش ليفربول

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:09 م
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بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي صوب ملعب أنفيلد لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر حيث يحل فريق إيفرتون ضيفا ثقيلا على نظيره ليفربول في قمة ديربي الميرسيسايد وتنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت أبوظبي اليوم الأربعاء 04-12-2019 في اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي في مباراة مليئة بالمتعة والإثارة الكروية.

يدخل ليفربول ديربي الميرسيسايد وهو يقدم مستويات رائعة هذا الموسم بالبريمير ليج حيث يتصدر المسابقة برصيد 40 نقطة بعد مرور 14 جولة حيث نجح في تحقيق الفوز في 13 مباراة وتعادل في لقاء وحيد فقط ليغرد منفردا في القمة وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ونجح الريدز في الفوز بلقائه الأخير ضد برايتون بهدفين مقابل هدف ويعتمد الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز في مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي على نجومه ساديو ماني فيرمينو ومحمد صلاح للظفر بالنقاط الثلاث ومواصلة الابتعاد بصدارة البطولة الإنجليزية.

على الجانب الأخر يدخل فريق إيفرتون مباراة الليلة وهو يسعى لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد المستوى المتواضع للفريق هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة مشاهدة مباراة إيفرتون اليوم وسيلعب إيفرتون بعناصره المؤثرة بقيادة مويس كين ودوراتي ومايكل كين لتحقيق الانتصار بعدما خسر الفريق آخر مبارياته أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وستشهد مباراة ايفرتون ضد ليفربول متعة كبيرة وهي عادة ديربي الميرسيسايد.

وسنعمل هنا على توفير المعلومات الكاملة لموعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة حيث تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية بنقل المباراة في بث حي ومباشر ويتولى مهمة التعليق على مباراة ليفربول وإيفرتون المعلق المصري علي محمد علي وسيغيب عن الريدز اليوم كل من ماتيب وشاكيري بينما يفتقد إيفرتون لنجمه البرتغالي اندريه جوميش الذي تعرض لإصابة قوية في موقعة توتنهام الشهر الماضي.

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