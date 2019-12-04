تراجع أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء





هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع البورصة الأمريكية عقب تقرير صحفي يشير اتفاق تجاري جزئي بين واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1480.20 دولار للأوقية.





وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1474.20 دولار للأوقية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.08 بالمائة ليسجل مستوى 97.661.