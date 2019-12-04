Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:09 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع البورصة الأمريكية عقب تقرير صحفي يشير اتفاق تجاري جزئي بين واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة.

 
وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1480.20 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1474.20 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.08 بالمائة ليسجل مستوى 97.661.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العقود الاجلة التسليم الفوري الاتفاق التجاري اسعار الذهب

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

منذ ثلث ساعة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

أهداف مباراة - الزمالك 3 × 1 الشرقية | دور الـ 32 من كأس مصر

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 35 دقيقة

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعة الا ربع

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ نصف ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا KORA رابط ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الذهب يسجل أدني مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب بنهاية التعاملات لليوم الثاني على التوالي

تراجع هامشي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:00 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

10:16 م

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

10:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status