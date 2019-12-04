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تامر أمين: مصر بها 8 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:12 م
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تامر أمين
تامر أمين
أمنية فوزي
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قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر وضعت قدم على الطريق الصحيح في التعامل مع ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه يوجد 8 ملايين معاقًا في مصر، وفقًا للإحصائيات الرسمية، متابعًا: "عشر سكان مصر من ذوي الإعاقة، طالما الإحصائيات الرسمية قالت 8 يبقوا 10 مليون أو 12 مليون".

وأكد "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء، أن قضية ذوي الإعاقة قضية أساسية في قضايا التنمية والبناء والتأسيس لمصر الحديثة التي نريدها.

وشدد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة هامة في مصر، معلقًا: "ذوي الإعاقة لما يتوافر لهم الفرص يكونوا ذوي قدرات خاصة وذوي همم خاصة، ولكن طول ما ده مش حاصل سيظلوا ذوي إعاقة".

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الكلمات المفتاحية

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة توك شو تامر أمين

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