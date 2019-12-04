متحدث الروم الأرثوذكس: تعميد 60 طفل بكنيسة شرق أوغندا ( صور)



وأوضح " أنطونيو" عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، أن طقس تعميد الـ 60 طفلًا جاء بمشاركة لفيف من مجمع كهنة المنطقة ومن بينهم عميد كهنة Gulu، الأب Francis، والمتقدم في الكهنة الأب George، والأب.Benjamin.



وأضاف أن الاسقف سيلفستروس قد بارك هذه الجماعة الكنسية المتنامية وأوصى الجميع على حبهم بعضهم لبعض ومداومة الصلاة والحفاظ على أرواحهم كما أوصى الآباء والأمهات أن يعيشوا حياة مقدسة ومثالية للأطفال وهم يربونهم في الإيمان الأرثوذكسي.



جاء ذلك تزامنًا مع إحتفالات الكنيسة بتذكار عيد إستشهاد القديسة بربارة والقديس يوحنا الدمشقي.

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، إن المطران سيلفستروس، أسقف الروم الارثوذكس في منطقة جولو وشرق أوغندا، قد قام بتعميد 60 طفلًا من أبناء منطقة Akonybedo – Gulu.