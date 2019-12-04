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عمرو محمود ياسين يعلن عن تحضيره لمسلسل"ونحب ليه"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان والسينارست عمرو محمود ياسين عن تحضيره لمسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب منشورًا قال فيه: "ونحب تاني ليه، رمضان2020 إن شاء الله، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، إخراج مصطفى فكري، وتأليفي إنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي".

يُشار أن عمرو عرض له مؤخرًا مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والمسلسل عرض ٩ حكايات، كل حكاية عرضت على خمس حلقات، الحكاية الأولى هي "اتفضل فى الصالون"، وهي بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، أحمد جمال السعيد، أحمد رفعت، ومن إخراج مصطفى فكرى.

الحكاية الثانية هي"براد شاي" من بطولة هبة مجدي، توني ماهر، هاني عادل، من إخراج محمد سلامة، والحكاية الثالثة هي"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، والحكاية الرابعة هي :"مين طفي النور" كريم قاسم، ملك قورة، والحكاية الخامسة هي "ع الهادي يا زبادي" بطولة مدحت تيخا، نسرين أمين.

والحكاية السادسة هي "كله بالحب"، وهي بطولة إيمان العاصي، شريف سلامة، إخراج محمد جمعة، والحكاية السابعة هي حبيبي من تخون، وهي بطولة مصطفي منصور، طارق صبري، باهر النويهي، سلوي عثمان، وإخراج مصطفي فكري.

والحكاية الثامنة هي "ما تيجى يا مليجي"، بطولة محمد الشرنوبي، محمود حجازى، دنيا عبد العزيز، إخراج مصطفي فكري، والحكاية التاسعة هي"ما يطلبه المستمعون"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج أكرم فريد، بطولة نرمين الفقى، رانيا محمود ياسين، ايهاب فهمى، وأميرة الشريف.

الجدير بالذكر أنَّ ياسمين عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لآخر نفس"، والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وفتحي عبد الوهاب، وهاجر الشرنوبي، محمد عز، وإيهاب فهمي، المسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
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