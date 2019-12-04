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ليفربول ضد ايفرتون في Merseyside derby.. الان مباراة ليفربول وايفرتون في الديربي معركة البريميرليج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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بوابة الفجر
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معرفة موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : علي محمد علي
الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية

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