Advertisements
أيمن عطاالله: لازم يكون في كل مدرسة وجامعة طبيب نفسي
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إن من الضروري أن يتواجد في كل مدرسة وجامعة طبيب نفسي حتي يتسنى للشباب اللجوء إليهم حين تعرضهم للضغط النفسى.
وأضاف عطا الله من خلال برنامجه "الافوكاتو" المذاع علي قناه القاهرة والناس 2، أنه يتمنى من كل الأهالي مراقبة أبنائهم، وحسن التصرف معهم مثلما ذكر بيانات النائب العام حول الطالبة شهد.
وطالب المحامي بالنقض، بتوقيع عقوبة قانونية قاسية لكل من سرب فيديوهات انتحار الشباب.
وأضاف عطا الله من خلال برنامجه "الافوكاتو" المذاع علي قناه القاهرة والناس 2، أنه يتمنى من كل الأهالي مراقبة أبنائهم، وحسن التصرف معهم مثلما ذكر بيانات النائب العام حول الطالبة شهد.
وطالب المحامي بالنقض، بتوقيع عقوبة قانونية قاسية لكل من سرب فيديوهات انتحار الشباب.
Advertisements