مستثمر عقاري عن بناء الأدوار المخالفة: لمصلحة المواطن (فيديو)

قال محمد جميل مستثمر عقاري، إن معظم المستثمرين العقاريين في مصر يضطرون إلى بناء أدوار مخالفة لمصلحة المواطن.



وأضاف "جميل" خلال حواره لبرنامج الافوكاتو مع الدكتور ايمن عطا الله، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس 2 "، مساء الأربعاء، أن تكلفة البناء؛ بالإضافة إلى أسعار الأراضي مع مكسب المستثمر لا يتحمله أي مواطن، مؤكدًا أن بناء أدوار سكنية مخالفة تساعد في خفض التكلفة؛ مما يساعد علي انخفاض أسعار الوحدة السكنية مما يعني مصلحة المواطن في المقام الأول.



وأضاف المستثمر العقاري أنه إذا قام اي مستثمر عقاري بالبناء الأفقي وليس الرأسي سيعمل علي زيادة أسعار الوحدات السكنية 4 أضعاف.