Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لإحالة أوراق 3 أشقاء في بورسعيد للمفتى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:56 م
Advertisements
المتهمون
المتهمون
Advertisements
"موظف التأمينات".. تلك الشخصية التى تعاطف معها أهالى محافظة بورسعيد فور تداول الأخبار عن مقتله داخل محل عمله ليلًا، وقتما كان يقضي ساعات طويلة ليلا ونهارا بالعمل لاستكمال أعمال مكتبه الذي كان يشهد ضغطًا كبيرا على مدار اليوم كونه احدى مكاتب التأمينات الرئيسية، ويضاف إلى ذلك مساعدته لبعض المواطنين والتي كانت احدى الأشقاء من بينهم.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد علي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل صراف أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما فوجئ موظفوا مجمع البريد الكائن بحي الشرق، مصرع موظف يبلغ من العمر 58 عاما، بمكان عمله، نتيجة إصابته بتسع طعنات نافذة بالصدر والبطن والرقبة، وتم نقله بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة إلى مستشفى الحميات ببورسعيد.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلًا، تيسيرًا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبنى ليلًا لتنفيذ جريمتهم، وأن المتهمين هم 3 أشقاء بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة.

وأكدت التحريات، أنهم قد اتفقوا على قيام شقيقتهم بإيهام القتيل بحاجتها الضرورية لمبلغ مالي، واستعطاف القتيل للحضور إليه ومنحها المبلغ، وفور وصوله هاجمه شقيقيها واستوليا على مبلغ مالي كبير، وسددا عدة طعنات بجسده حتى فارق الحياة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موظف التأمينات محافظة بورسعيد صراف المواطنين المفتي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ نصف ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 4 ساعات

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

منذ ثلث ساعة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 35 دقيقة

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا KORA رابط ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ ساعة و 11 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

منذ 19 دقيقة

أهداف مباراة - الزمالك 3 × 1 الشرقية | دور الـ 32 من كأس مصر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إحالة أوراق المتهم الرئيسي في مقتل عروس بنها للمفتي

عاجل.. إحالة ربة منزل وشقيقيها للمفتي لقتلهم زوجها في الشرقية

الحبس لطبيب بمستشفى بولاق الدكرور وزوجته لاستيلائهما على منقولات مستثمر أجنبي

9 طعنات تودي بحياة موظف أثناء تأدية عمله ببورسعيد

"مباحث بورسعيد" تكثف جهودها لضبط مرتكبي واقعة قتل موظف التأمينات

إحالة أوراق ربة منزل وعاطل للمفتي لاتهامهم بقتل الزوج بالعبور

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:00 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

10:16 م

لينك قناة مفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم

10:11 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

10:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء مجانًا Liverpool vs. Everton: Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status